ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ SRCC ਦੌਰਾ ਅੱਜ, ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ DU, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ SRCC ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੌਰੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : September 5, 2026 at 9:11 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (SRCC) ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। SRCC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1926 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੁਆਰਾ SRCC ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 12 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੀਐਮ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਵਾਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ, ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ SRCC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ (SPG) ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨੇੜਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2015 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਵਾਰੀਆਂ
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 6 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਪਥ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਵਾਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਵਾਰੀ 25 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਵੀ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰਨਬੁੱਲ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁੱਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
2018 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਟਰੋ ਸਵਾਰੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ 21 ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2023 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰਾ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
9 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਨ ਜੇ-ਇਨ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ, ਨੋਇਡਾ ਗਏ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
2019 ਵਿੱਚ ਇਸਕੋਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮੈਟਰੋ
26 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਇਸਕੋਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 8 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਥਲ/ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅੰਤਰ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ
ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 30 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 11ਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਵਾਰੀ ਸੀ।
ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ 12ਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 17 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ-25 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੀ।
ਹੁਣ, 5 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ SRCC ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ SRCC ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ SRCC ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।