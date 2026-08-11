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ਬਣੇਗਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੂਰਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ?

ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਿਜਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

PM Modi temple
ਬਣੇਗਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੂਰਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ? (Picture Courtesy:ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 11, 2026 at 1:55 PM IST

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ਬਿਹਾਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਬਿਊਰੋ। (ETV Bharat)

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?'

ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"2019 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ

ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਬਜਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ

ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਪੂਜਨੀਯ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਰੂਪ: ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

"ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।" - ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

PM Modi temple
ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ (ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ)

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ

ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਗਤ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ

ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਲਾਨੀ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ

ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਵੇਂ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।"

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅੰਤ

ਡਾ. ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅਹਲਿਆ, ਸ਼ਬਰੀ ਅਤੇ ਕੇਵਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

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