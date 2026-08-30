'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤੇਜ਼ੀ, 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' 'ਚ ਬੋਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤੇਜ਼ੀ, 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' 'ਚ ਬੋਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ 137ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ - ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
Published : August 30, 2026 at 1:22 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ - ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨੀਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "His effort will not only be beneficial for students of history, but it will also help us learn history in an interesting manner." https://t.co/KtXzi4ceca pic.twitter.com/MgbN368JIq— ANI (@ANI) August 30, 2026
'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤੇਜ਼ੀ
'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ 137ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, "'ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ - ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਥਖੱਡੀ ਦਿਵਸ', 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ, ਅਤੇ 'ਵੰਡ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ' ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦਿਵਸ' ਵਰਗੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਭਾਵਨਾ 'ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " 'nasha mukt yuva for viksit bharat' campaign is currently gaining momentum across the country. its goal is clear: drug-free youth, drug-free india. many people, particularly the youth, have become a large… pic.twitter.com/qRuTBrCmwm— ANI (@ANI) August 30, 2026
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 'ਸੂਰਿਆਪਥ ਤਿਰੰਗਾ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤਿਰੰਗਾ ਸੈਲਫੀ' ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨੀਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ; ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਬਬੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨੀਧੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਟੀ.ਐਸ. ਨਿੰਗਾਮਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਡਲੀ ਅਤੇ ਡੋਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।"
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " this month is special due to national handloom day, the anniversary of the quit india movement, and partition horrors remembrance day. occasions like independence day and national space day fill every… pic.twitter.com/YG04NoclHx— ANI (@ANI) August 30, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ, ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯਾਤਰੀ' (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯਾਤਰੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।"
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀਸੈਟ' ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਾਹਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 12,000 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " nearly 46% of the beneficiaries of the pm svanidhi scheme are women, meaning almost 35 lakh women across the country are advancing their businesses through this initiative. babita sharma from ghaziabad is a… pic.twitter.com/ONIfRLXl17— ANI (@ANI) August 30, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੂਜਾ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ - ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ 'ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ' ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ।" ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ - ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।