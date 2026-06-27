ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ...
ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
By PTI
Published : June 27, 2026 at 9:16 PM IST
ਵਿਕਟੋਰੀਆ (ਸੇਸ਼ੇਲਸ): ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਹਰਮਿਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਾਚ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕੱਛ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
#WATCH | Victoria, Seychelles: Prime Minister Narendra Modi arrived in Seychelles on a three-day state visit.— ANI (@ANI) June 27, 2026
Seychelles President Dr. Patrick Herminie welcomed PM Modi at the airport. pic.twitter.com/O1LMCwgTat
ਮੋਦੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ!" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਨਾਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।"
#WATCH | Victoria, Seychelles: Prime Minister Narendra Modi arrives at Seychelles International Airport— ANI (@ANI) June 27, 2026
At the invitation of the President of Seychelles, Dr Patrick Herminie, PM Modi is on a State Visit to Seychelles from 27-29 June 2026 to attend the Golden Jubilee… pic.twitter.com/8VmVrt3OfF
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰਮਿਨੀ ਨਾਲ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਲਡਾਬਰਾ ਕੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰਮਿਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ" ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
#WATCH | Victoria, Seychelles: Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome from members of the Indian diaspora upon his arrival at the hotel— ANI (@ANI) June 27, 2026
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/dxA7vm49jM
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।" ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰਮਿਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।