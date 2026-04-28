ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

PM ਮੋਦੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ 50ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲ (@narendramodi)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 28, 2026 at 1:16 PM IST

ਸਿੱਕਮ/ਗੰਗਟੋਕ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਪਲ ਸੀ।

ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੰਗਟੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ!" ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇੱਹਦ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਆਰਕਿਡੇਰੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮੈਤਰੀ ਮੰਜਰੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਕਿਡ ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ (@narendramodi)

ਅਹਿਮ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੂੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਲਜੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ 50ਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਤਵ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੰਪਰਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯਾਂਗਾਂਗ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ NIT ਦੇਵਰਾਲੀ ਵਿਖੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਵਾ ਰਿਗਪਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਂਗਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕੈਂਪਸ, ਚਾਕੁੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਲਾਕ, ਗੰਗਟੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਚਯਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੈਲਨ ਲੇਪਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਗਿਆਲਸ਼ਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੈਂਟਮ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਗਿਆਂਥਾਂਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ, ਮੰਗਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਗਸ਼ਿਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਾਮਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਮਤਾਰ ਗੁੰਪਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੱਠ ਹੋਸਟਲ-ਕਮ-ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਦੇ 160 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ-ਸਮਰੱਥ ਵਿਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ

ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਸਮਡੋਂਗ ਵਿਖੇ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਿੰਗਡ ਡਬਲ-ਲੇਨ ਸਟੀਲ ਆਰਚ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਨਾਮਚੀ ਅਤੇ ਗੰਗਟੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਰਧਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਚੁਦੁਮਰਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਚੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ, ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

