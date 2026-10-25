ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : October 25, 2026 at 9:04 PM IST
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬ੍ਰਜਮੋਹਨ ਰਾਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੁਏਲ ਉਰਾਂਵ, ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਨਕ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਪਰਿਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ ?
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।"
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: PM Narendra Modi says, "We all know that wars today are not fought with weapons alone. A country can also be weakened by attacks on its economy. As India grows economically stronger, it becomes equally important to protect our banking system from cybercriminals and cyberterrorists. Today, cyber threats are constantly evolving. We cannot tackle these new challenges with outdated systems, old training methods or obsolete tools. We need modern infrastructure and skilled human resources. This is where the new cybersecurity institution will play a vital role..."— ANI (@ANI) October 25, 2026
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।"
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: PM Narendra Modi says, "Rs 25,000 crore rupees. If any other government had announced the distribution of such a large sum, it would have made major headlines. There would have been fanfare for months, with celebrations everywhere. But under our government, this money is reaching poor and middle-class families during difficult times, quietly and without any fanfare. This is what good governance means. The past decade was about extending banking services to people who had previously been excluded. The coming decade will focus on making banking more efficient and reliable. This new data centre in Odisha will play a significant role in that effort. If we want to keep the banking system secure, we must also protect its digital infrastructure. That is why we need robust data centres and powerful computing systems..."— ANI (@ANI) October 25, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਖਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਮਾਈਕਰੋਚਿੱਪ' ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਗੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਟੂਲਸ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ (ਸਕਿਲਡ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ..."
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਮਿਸ਼ਨ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ।ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਂਹ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
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