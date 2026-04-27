ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਭਰੋਸਾ,ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੈਰਕਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।
Published : April 27, 2026 at 4:22 PM IST
ਬੈਰਕਪੁਰ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸੰਕਲਪ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
The second phase of elections here is scheduled for April 29, and the counting will take place on May 4
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਰਕਪੁਰ ਨੇ 1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
#WATCH | Barrackpore, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " seeing the atmosphere here, it is certain that the lotus (bjp's symbol) will bloom in bengal this time." pic.twitter.com/7nhmzsYObh— ANI (@ANI) April 27, 2026
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇਗਾ ਕਮਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਿੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
#WATCH | Barrackpore, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " ... in this election, tmc leaders haven't even once mentioned 'maa, maati, and manush'. the slogan with which tmc formed the government in bengal, they've forgotten that slogan... they've done nothing for… pic.twitter.com/xc2lQFfAoJ— ANI (@ANI) April 27, 2026
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ
ਬੈਰਕਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੱਚੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਗੈਂਗ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।