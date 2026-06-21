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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਕੀਤੀ ਉਡੀਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।

NEET UG 2026
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 21, 2026 at 5:42 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਪਹਿਰ 1:15 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। NEET ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ NEET-UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮੈਟਲ ਡਿਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ

ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ECIL ਅਤੇ BEL ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੈਮਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ

NTA ਨੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38,795 ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ 48,448 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, ਲਗਭਗ 6,700 ਨਿਰੀਖਕ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਰੀਖਕ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਔਸਤਨ 40-50 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ

NTA ਨੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ORS, ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਛਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ਕੰਧ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ - ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾਖਲਾ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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PRIME MINISTER NARENDRA MODI
PM ਮੋਦੀ
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