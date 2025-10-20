PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ 'ਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਦਿਵਾਲੀ, ਕਿਹਾ- "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ"
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 20, 2025 at 2:09 PM IST
ਪਣਜੀ (ਗੋਆ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਦਿਵਾਲੀ 2025 ਮਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਰ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਬਹਾਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi celebrates Diwali with brave armed forces personnel, at INS Vikrant off the coast of Goa and Karwar.— ANI (@ANI) October 20, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/LyyAtW9w4b
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨਾਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜੋ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " ... just a few months ago, we witnessed how the very name vikrant sent waves of fear across pakistan. such is its might — a name that shatters the enemy’s courage even before the battle begins. this is the power of ins vikrant... on… pic.twitter.com/TL03Z9CFdg— ANI (@ANI) October 20, 2025
'ਵਿਕਰਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਵਿਕਰਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।' ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਚਤੁਰਾਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ।"
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " i remember when ins vikrant was being handed over to the nation, i had said that vikrant is vast, immense, and magnificent. vikrant is unique and special. it is not just a warship; it is a testament to india’s hard work, talent,… pic.twitter.com/ljPguAuHD7— ANI (@ANI) October 20, 2025
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਹੈ।"
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " everyone wants to celebrate diwali with their family. i, too, am accustomed to celebrating diwali among my family members. that is why i come to celebrate diwali among all of you, whom i consider my family. i am also spending quality… pic.twitter.com/yQJwRQttXi— ANI (@ANI) October 20, 2025
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੀ।"
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " being close to you, feeling your breath, sensing your heartbeat, and seeing the sparkle in your eyes, i realised something profound. i slept a little early yesterday, which i normally don’t do. the reason i slept early was that after… pic.twitter.com/8OWDSBhbYV— ANI (@ANI) October 20, 2025
ਪੀਐਮ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ - ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਤ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।"