'ਨਾਰਾਜ਼ ਫੁੱਫਾ ਨੂੰ ਭੂਪੇਨ ਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਵੇ': ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਭੂਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਦੀ 100ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Published : November 29, 2026 at 10:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਭੂਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਚੁਟਕੀਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 'ਨਾਰਾਜ਼ ਫੁੱਫਾ' ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੂਪੇਨ ਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
#WATCH | Delhi: Addressing the Closing Ceremony of the Birth Centenary Celebrations of Dr. Bhupen Hazarika, PM Narendra Modi says, "...I would say that such 'naraz fufa' should listen to Bhupen da's songs repeatedly; perhaps good sense will prevail upon them." "All of us Indians have set out with the resolve of a Viksit Bharat. Languages, cuisine, and lifestyles may differ, but our resolve is one: building a Viksit Bharat. Yes, such things do not appeal to those who dream of power through discord, who view India in fragments, and who roam around like a sulking 'naraz fufa' over the nation's achievements. I would say that such 'naraz fufa' should listen to Bhupen da's songs repeatedly; perhaps good sense will prevail upon them." (Source: DD)— ANI (@ANI) November 29, 2026
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਭੂਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਦੀ 100ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ 'ਨਾਰਾਜ਼ ਫੁੱਫਾ' ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਨਾਰਾਜ਼ ਫੁੱਫਾ' ਨੂੰ ਭੂਪੇਨ ਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਵੇ।"
ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ 'ਚ ਡਾ. ਭੂਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭੂਪੇਨ-ਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ 11,000 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਿਹੂ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
#WATCH | Delhi: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma felicitates Prime Minister Narendra Modi during the Closing Ceremony of the Birth Centenary Celebrations of Dr Bhupen Hazarika at Bharat Mandapam (Source: DD) https://t.co/vbyfHnJivS— ANI (@ANI) November 29, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਸਾਮੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1962 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਓਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੋਡੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਗੁਰੁੰਬਾ ਡਾਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੁਮੁਰ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚਾਹ ਵਾਲੇ' ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀਵੰਤਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਊਸ਼ਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਪੇਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਭੂਪੇਨ ਦਾ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਪੇਨ ਦਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸਾਮ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ (ਨੌਰਥ-ਈਸਟ) ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭੂਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
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