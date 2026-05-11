ETV Bharat / bharat

'ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਓ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ', ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

MODI ON FUEL AND GOLD
'ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਓ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ', ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 11, 2026 at 10:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ'

ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪਵੇ।'

"ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।-ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

'ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ'

ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। "ਆਓ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਧੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

'ਵਿਰੋਧੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਰ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ "ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜ" ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ।

'ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ'

ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਪੀਐਮ ਮਿੱਤਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਕਟੀਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਸਪੀਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

TAGGED:

REDUCE FUEL
REDUCE FUEL CONSUMPTION
PM MODI
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
MODI ON FUEL AND GOLD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.