ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕਿਹਾ- "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ₹4700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : July 17, 2026 at 7:37 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹4,700 ਕਰੋੜ ਦੇ 10 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।"
"ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾ ਹੈ"
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਚੰਡੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
#WATCH | Chandigarh | Prime Minister Narendra Modi says, "The development of Chandigarh has always been a priority for the NDA government... We replaced the penal code with the Bharatiya Nyaya Sanhita... Over the past few years, work has been carried out on numerous projects such… pic.twitter.com/F887x7BQCe— ANI (@ANI) July 17, 2026
ਬੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਗੇ।"
#WATCH | Chandigarh | Prime Minister Narendra Modi says, " today, advanced healthcare facilities are being expanded here at pgimer chandigarh. projects such as the advanced neuroscience center, the advanced mother and child center, and the critical care hospital block will provide… pic.twitter.com/0gqUOACDQZ— ANI (@ANI) July 17, 2026
"ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।"
ਪੀਜੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਸਵੱਛਤਾ ਸਿਪਾਹੀ' ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
"ਭਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 15 ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।"
#WATCH | Chandigarh | Prime Minister Narendra Modi says, " when we speak of health, we all recognize the vital role played by cleanliness. our government launched the swachh bharat mission for the nation. crores of toilets were constructed across the country and campaigns were… pic.twitter.com/wZXZqmIYVn— ANI (@ANI) July 17, 2026
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.75 ਲੱਖ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇਪੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਕਵਰੇਜ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
#WATCH | Chandigarh | Prime Minister Narendra Modi says, " india has rapidly expanded its healthcare infrastructure. since 2014, fifteen new aiims have been approved in the country. hundreds of new medical colleges have been established across the nation. the number of specialty… pic.twitter.com/Jl88o32P1p— ANI (@ANI) July 17, 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
#WATCH | Chandigarh | Prime Minister Narendra Modi says, " we have also resolved to make the country tb-free. the 'tb-free india' campaign is being implemented. timely tb screenings are being conducted, and patients are being provided with treatment. as a result, tb treatment… pic.twitter.com/5bFWDz8J9t— ANI (@ANI) July 17, 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲੇ
- ਪੀਜੀਆਈ - ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
- ਪੀਜੀਆਈ - ਐਡਵਾਂਸਡ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ
- ਪੀਜੀਆਈ - 150 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
- ਪੀਈਸੀ - ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਮੈਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
- ਸੈਕਟਰ 46 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
- 3 ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ - ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਕੁਰਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ, ਜ਼ੀਕਰਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰ-7 ਸਪੁਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ