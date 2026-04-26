ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੁਗਤਾਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ,ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਈ ਵੋਟ

ਗੁਜਰਾਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 9,992 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 4.18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 26, 2026 at 3:24 PM IST

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ): ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰਨਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਲ ਸ਼ਾਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਰਿਸ਼ੀਤਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਾਰਨਪੁਰਾ ਸਬ-ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।

'ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੁਗਤਾਈ ਵੋਟ'

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਡਾਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 15 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ, 84 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, 34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 260 ਤਾਲੁਕਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ'

ਕੁੱਲ੍ਹ 9,992 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 41.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸਿਆ।

'ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ'

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"

'ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ੋਰ'

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਵੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ-ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਨਿਨਾਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਰੇਡੀਓ ਜੌਕੀ ਆਭਾ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਭੂਪੇਂਦਰ ਭਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲਾਜੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੀ ਓਧ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਭੇਸਾਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਯਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਜੇ ਆਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਸਾਈ ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ'

ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਸਾਰੀ, ਗਾਂਧੀਧਾਮ, ਮੋਰਬੀ, ਵਾਪੀ, ਆਨੰਦ, ਨਡੀਆਡ, ਮਹਿਸਾਣਾ, ਪੋਰਬੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 'ਆਪ' ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 8,470 ਵਿੱਚੋਂ 6,236 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 81 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 231 ਤਾਲੁਕਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

