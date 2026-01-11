ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ 1000 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ, ਪਰ ਸੋਮਨਾਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ'
ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : January 11, 2026 at 3:06 PM IST
ਗੁਜਰਾਤ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ "ਸ਼ੌਰਿਆ ਯਾਤਰਾ" ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਪਰਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ, ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ 108 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
'ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੰਖਾ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਵੀਰ ਹਮੀਰਜੀ ਗੋਹਿਲ ਸਰਕਲ ਤੱਕ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ "ਡਮਾਰੂ" ਵਜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਢੋਲ ਉਧਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵਜਾਇਆ।
#WATCH | Somnath, Gujarat | PM Narendra Modi says, " ... unfortunately, after independence, people with a colonial mindset tried to get rid of our glorious past. they tried all they could to erase history... those who fought for the somnath temple were not given their due… pic.twitter.com/xNrJFCnRQ6— ANI (@ANI) January 11, 2026
'ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ'
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਯਾਤਰਾ "ਵੀਰ ਹਮੀਰਜੀ ਗੋਹਿਲ ਸਰਕਲ" 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੌਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਮੀਰਜੀ ਗੋਹਿਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1299 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1951 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
'ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ'
"ਸੋਮਨਾਥ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਪਰਵ" ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1026 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚੌਕਸ, ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
'ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ'
ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਸੋਮਨਾਥ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਪਰਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 1026 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ 1000ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਫ਼ਰਤ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।" ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਮਨਾਥ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 1,000 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1,000 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।