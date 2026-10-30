ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਹਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Published : October 30, 2026 at 11:37 AM IST
ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ₹14,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ 151ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹19,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਿਲਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੋਵਾਈਨ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (BBBRC) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। 127 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
LIVE: PM Modi holds Grand Roadshow in Banaskantha, Gujarat #PMModi #gujarat #bjp #roadshow #live https://t.co/kwv9P5hdYu— ANI (@ANI) October 30, 2026
ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਉਹ ਥਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਧਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਨਾਸ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਦੋ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 75 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 100 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 4,030 ਨਵੇਂ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 361 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ₹800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 400,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
1.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 521 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਸਾਬਰਮਤੀ)-ਵਾਰਾਣਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੇਹਸਾਣਾ-ਬੇਚਰਾਜੀ-ਸਾਬਰਮਤੀ ਮੇਮੂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਲਗਭਗ 1.46 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 12 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲੱਸਟਰ ਆਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। 24ਵੇਂ PM-KISAN ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹19,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 'ਭਾਰਤ ਪਰਵ 2026' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ' ਦੇਖਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।
₹400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮਦਾ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ LED ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ₹400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਬਾਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਰਮਦਾ ਘਾਟ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਇੱਕ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਹੋਟਲ, ਅਤੇ ਰੇਨਫੋਰੈਸਟ, ਯੂਨਿਟੀ ਅਤੇ ਈਕੋ ਟ੍ਰੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਰਾ-ਭੰਡਾਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਸਮਾਰਟ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਲਵਾਨੀ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਕੈਕਟਸ ਅਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ 151ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰੇਡ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਡਰਾਮਾ "ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 126 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ' ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਹੋਵੇਗਾ।