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ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਅੱਜ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

PANCHANG
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 11, 2026 at 6:18 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਜੁਲਾਈ, 2026, ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

11 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ
  3. ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
  4. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੁਆਦਸ਼ੀ
  6. ਯੋਗ: ਗੰਡ
  7. ਸਟਾਰ: ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ
  8. ਕਰਨਾ: ਕੌਲਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:29:00 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 07:23:00 PM
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 03:24 AM
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 04:26 ਵਜੇ
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:58 ਤੋਂ 10:42
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 14:10 ਤੋਂ 15:54 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ 26 ਡਿਗਰੀ ਮੇਖ ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਸ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:58 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:42 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
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