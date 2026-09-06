ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਆਈ ਆਫਤ! ਦਾਰਚੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਾਰਚੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
Published : September 6, 2026 at 11:37 AM IST
ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਾਰਚੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਨੀ (ਚਮੇਲੀਆ) ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਮਗਰੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਚਮੇਲੀਆ ਨਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੂਲਾਘਾਟ, ਕਨਾਰਡੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਾਰਚੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਮੇਲੀਆ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ 'ਤੇ
ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਲਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਝੀਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਮਲਬਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਐਸਐਸਬੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਪੀਹਿਮਲ ਪੇਂਡੂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਭੱਟਾਡ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 15 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ-
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਾਰਚੁਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪੀਹਿਮਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਮੇਲੀਆ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਮੇਲੀਆ ਨਦੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੇਥੀਗੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਲੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ
ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਝੁਲਾਘਾਟ ਅਤੇ ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਦੀ ਟਨਕਪੁਰ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਕਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਦੀ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
30-ਮੈਗਾਵਾਟ ਚਮੇਲੀਆ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਚਮੇਲੀਆ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਲਾਂਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਮੇਲੀਆ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 24-ਮੈਗਾਵਾਟ ਡੈਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।