Flying Thief ! ਚੁੰਝ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲੈ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਚ ਗਈ ਭਾਜੜ

ਸੁਨਿਆਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ।

PIGEON FLY WITH GOLD CHAIN DEGANA
ਕਬੂਤਰ ਚੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਿਆ (Hariram Gurjar)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 6, 2026 at 1:46 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 2:04 PM IST

ਰਾਜਸਥਾਨ/ਨਾਗੌਰ: ਡੇਗਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਲੈ ਉੱਡੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ।

ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਗਾਨਾ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਉੱਡਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਚੇਨ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਕਬੂਤਰ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਛੱਤ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਚੇਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ।

