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ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ 6 ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਔਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੀ।

HIMACHAL ACCIDENT 6 die
ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ 6 ਦੀ ਮੌਤ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 26, 2026 at 9:57 PM IST

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ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ 250 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਾਪਟ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਤਕਲੇਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਉਰਮਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਅੱਪ (HP-06B-2420) ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਾਪੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 4:30 ਵਜੇ, ਢਾਂਧੋਲ ਨੇੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਕਅੱਪ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ

  • ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੰਨੀ (23), ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ।
  • ਲਾਇਕ ਰਾਮ (56), ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ।
  • ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ (32), ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ (ਪਿਕਅੱਪ ਡਰਾਈਵਰ)
  • ਨਿਤਿਨ (23), ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ।
  • ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ (40), ਤਹਿਸੀਲ ਐਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁੱਲੂ।
  • ਯੁਗਲ (12), ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਐਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁੱਲੂ।

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੀ।

ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਔਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ, ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਮਪੁਰ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੇਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਮਪੁਰ ਹਰਸ਼ ਅਮਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

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HIMACHAL ACCIDENT 6 DIE

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