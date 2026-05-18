ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਿਆ: ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, PIB ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

PTI FACT CHECK
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮੰਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 4:38 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਖ਼ਬਰ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੇ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ।"

ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਝੂਠੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOCL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ: ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ, ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ 'ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ' ਜਾਂ 'ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੋਰਟਲ (cybercrime.gov.in) 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

