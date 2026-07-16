"ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ", ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ

"ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ", ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ।
By ANI
Published : July 16, 2026 at 7:49 AM IST|
Updated : July 16, 2026 at 8:35 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ "ਲਾਪਤਾ" ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।"
#WATCH | Chandigarh: On the Satluj film controversy, Justice Ranjit Singh, Chairman, Human Rights Organisation, says, "... People began inquiring about the whereabouts of the police officer who had been sentenced to life imprisonment and discovered that he had been released from… pic.twitter.com/e4fW0x451S— ANI (@ANI) July 15, 2026
ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਅੱਜ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
- ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ
ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 7 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
Chandigarh: On the Satluj film controversy, Chairman of Human Rights Organisation, Justice Ranjit Singh says, " in this case, a case was filed against seven people. three have died and four have been punished. ajit singh sandhu, the ssp, has committed suicide.jaspal singh, the… pic.twitter.com/J4yNYFVfxl— IANS (@ians_india) July 15, 2026
"ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਉਸ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।"
ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ 'ਸਤਲੁਜ' ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਮ ਕੋਲ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਤਲੁਜ ਕੋਲ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਰਐਸਵੀਪੀ ਅਤੇ ਮੈਕਗਫਿਨ ਪਿਕਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ, "ਸਤਲੁਜ" ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਗੀਤਿਕਾ ਵਿਦਿਆ ਓਹਲੀਅਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਫਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਚਿੱਤਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।