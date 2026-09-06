ਦਵਾਈ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਗਲਾ, ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਦਵਾਈ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਗਲਾ, ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਗਾਇਬ ਹੈ।
Published : September 6, 2026 at 1:17 PM IST
ਕਾਨਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਦੇ ਰਤਨ ਆਰਬਿਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵਪਾਰੀ ਵਿਨੀਤ ਮਨੋਚਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਸ਼ੱਕੀਆ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਏਡੀਸੀਪੀ (ਪੱਛਮੀ) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਤਨ ਆਰਬਿਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਸੀ-104 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਤ 9:46 ਵਜੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਦਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ । ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਿਨੀਤ ਮਨੋਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10:58 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਤ 11:28 ਵਜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।"
ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਬਰਤ ਮਨੋਚਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 9:40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਰਤ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।"
#WATCH | Kanpur, Uttar Pradesh: Regarding the murder of a man in an apartment, Additional DCP (West) Rajesh Kumar Pandey said, "The SHO of Kalyanpur received information that a man named Vineet Minocha had been murdered at Ratan Orbit Apartments. An FSL team has been called in,… pic.twitter.com/LJ3hWXQ6Zl— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 6, 2026
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਬਰਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਨੀਤ ਮਨੋਚਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਝਿੜਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦਗਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਿੜਕਣ ਕਾਰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਸ਼ੱਕੀ ਘਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਫਰਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਲੁਕਣਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।