ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ PGI ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : July 5, 2026 at 7:30 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਲੱਖ ਇਨਕੁਐਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਓਪੀਡੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਦਬਾਅ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ 28.58 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਜੀਆਈ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ, ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ, ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।"
ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਸਿਸਟਮ
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਲਦੀ ਹੀ, ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ, ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।"