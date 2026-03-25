ਪੀਐਨਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਐਲਪੀਜੀ ਲਈ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : March 25, 2026 at 6:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ LPG ਤੋਂ PNG ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ) ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (PNG) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ LPG ਤੋਂ PNG ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। LPG ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ... ਲਗਭਗ 26 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 22,000 ਟਨ ਵਪਾਰਕ LPG ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " ... domestic png connections are a top priority for the government of india, and 100% of them are being supplied. similarly, cng used for transportation is also… pic.twitter.com/OJW2AD9Z4q— ANI (@ANI) March 25, 2026
ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 30,005 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ... ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ "ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,700 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।"
ਘਰੇਲੂ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 100% ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਐਨਜੀ ਵੀ 100% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹500 ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10% ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ 24X7 ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 307 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ PNG ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ... ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ PNG ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੀਹ ਹੈ... PNGRB ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ PNGRB ਨੇ CGD ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 307 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ PNG ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ... PNG ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ PNG ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ LPG ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ PNG ਅਤੇ LNG ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। PNG ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ 50% ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ LPG ਤੋਂ PNG ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ... ਇਸ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ LPG ਤੋਂ PNG ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 540 ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ... ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 50 ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮਨਾਥ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਫਰ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਚਾਰਜ 80% ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਫਟ-ਆਨ, ਲਿਫਟ-ਆਫ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"