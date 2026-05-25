ਮੁੜ ਵਧੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਮੁੜ ਵਧੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : May 25, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 7:15 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.61 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.71 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
'ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ'
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ₹102.12 ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹95.20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Diesel prices increased by Rs. 2.71 per litre and petrol by Rs. 2.61 per litre. Diesel in Delhi hiked to Rs 95.20 per litre, and Petrol hiked to Rs 102.12.— ANI (@ANI) May 25, 2026
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਰ'
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 102.04 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 91.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.71 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 104.63 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 94.57 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ'
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹102.12 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.61 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ₹95.20 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.71 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ₹102.12 (+2.61) ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ₹94 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧ ਕੇ ₹97.83 (+2.81) ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੀ ਹਨ।
|ਰਾਜ
|ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ)
|ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ)
|ਦਿੱਲੀ
|102.12 (+2.61 ਰੁਪਏ ਵੱਧ)
|95.20 (2.71 ਰੁਪਏ ਵੱਧ)
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|113.51 (+2.87 ਰੁਪਏ ਵੱਧ)
|99.82 (+2.80 ਰੁਪਏ ਵੱਧ)
|ਮੁੰਬਈ
|111.21 (+2.71 ਰੁਪਏ ਵੱਧ)
|97.83 (+2.81 ਰੁਪਏ ਵੱਧ)
|ਚੇਨਈ
|107.77 (+2.46 ਰੁਪਏ ਵੱਧ)
|99.55 (+2.57 ਰੁਪਏ ਵੱਧ)