ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਰੱਦ !
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ।
By ANI
Published : September 25, 2026 at 6:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 'ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' (IREF) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਗੰਦਗੀ, ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। IREF ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ APEDA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 12.47 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 20.19 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਮਿਲਿੰਗ (ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਪ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਕ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ (MRLs) ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਖੇਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਪ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿੰਗ, ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ।"
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਪ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ, ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰੁਕਣ (detention), ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ (demurrage), ਮਾਲ ਦੀ ਮੁੜ-ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਪਾਂ (shipments) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਖਮ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੇਪ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਆਵਰਤੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਫਾਇਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (BIRC) 2026' ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ IREF ਵੱਲੋਂ "ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ" (Why Buyers Reject Rice Shipments: Quality, Certification and Compliance) ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ-ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 23 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ' ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ MRLs, ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਚ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ "BIRC 2026 ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਲਣਾ ਚਿਤਾਵਨੀ" ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜੋਖਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਪਾਲਣਾ ਜੋਖਮ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਾਅ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕ ਟਾਲਣਯੋਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।