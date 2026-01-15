ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗੀ।
Published : January 15, 2026 at 6:22 AM IST
ਮੇਖ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ।
ਟੌਰਸ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮਿਥੁਨ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਲੋੜੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓਗੇ।
ਕਰਕ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਿਤਾਓ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ।
ਸਿੰਘ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ।
ਕੰਨਿਆ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਓਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਔਸਤ ਹੈ।
ਤੁਲਾ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਨੁ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਰੋ।
ਮਕਰ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਭ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਨ - ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।