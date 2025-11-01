ETV Bharat / bharat

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ,ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 1, 2025 at 6:20 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੇਖ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ।

ਟੌਰਸ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਿਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਆਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।

ਕਰਕ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੰਘ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਲਾ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਲਾਅ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ।

ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ।

ਮਕਰ - ਅੱਜ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕੁੰਭ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮੀਨ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।

ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਪੜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਰਾਸ਼ੀ
