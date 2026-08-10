ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਿਆਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਿਆਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਜਾਣੋ ਪੜਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਆਹ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ?
Published : August 10, 2026 at 6:20 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੌਰਸ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ, 10 ਅਗਸਤ, 2026, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਲੋੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰੋਗੇ।
ਕਰਕ - ਅੱਜ, 10 ਅਗਸਤ, 2026, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਸਿੰਘ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਤੁਲਾ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ, 10 ਅਗਸਤ, 2026, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਭਾਵੁਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ।
ਧਨੁ - ਅੱਜ, 10 ਅਗਸਤ, 2026, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਕਰ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੁੰਭ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਮੀਨ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਲੋੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।