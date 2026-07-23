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ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਧਾਰਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਪੈਸਾ, ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

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ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਧਾਰਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਪੈਸਾ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 23, 2026 at 6:09 AM IST

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ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰੀ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਆਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾਪੂਰਨ ਰਹੋਗੇ। ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਅਸਥਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਆਰੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਨ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

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