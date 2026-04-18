ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ,ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 18, 2026 at 6:16 AM IST

ਮੇਸ਼ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਟੌਰਸ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਿਥੁਨ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਰਕ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਲਾ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਦਿਨ ਭਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਧਨੁ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੋਮਾਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ।

ਮਕਰ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।

ਕੁੰਭ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੀਨ - ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

