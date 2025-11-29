ETV Bharat / bharat

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ,ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।

HOROSCOPE
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 29, 2025 at 6:23 AM IST

7 Min Read
ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਮਾਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਖਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ।

ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਵੇਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਾਹਤ ਲਿਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੱਸਵਾਦ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਮਤਭੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕਮਾਓਗੇ।

ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਧਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

