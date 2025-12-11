ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ,ਮਿਲੇਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ,ਮਿਲੇਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : December 11, 2025 at 6:20 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟੌਰਸ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ।
ਮਿਥੁਨ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਕਰਕ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰਵੱਈਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ।
ਸਿੰਘ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੰਨਿਆ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ।
ਤੁਲਾ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਸ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਨੁ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਕਰ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਚਾਨਕ ਖਰਚੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਵਧਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੁੰਭ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਸ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੀਨ - ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।