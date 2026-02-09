ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ,ਬਚਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ,ਬਚਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ।
Published : February 9, 2026 at 6:31 AM IST
ਮੇਖ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਪਲ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਟੌਰਸ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਕ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ, ਦਲਾਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੰਨਿਆ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਲਾ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਉੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਧਨੁ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਧਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਮਕਰ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੁੰਭ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਨ - ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।