ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸ਼ਰਨ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : March 1, 2026 at 3:22 PM IST
ਲਖਨਊ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖਾਮੇਨੇਈ 1989 ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 86 ਸਾਲਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 15 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੰਕਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੁੱਧ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ।"
ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,500 ਤੋਂ 2,000 ਯਾਤਰੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਜੇਦਾਹ, ਦਮਾਮ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਮਸਕਟ ਅਤੇ ਦਮਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾਣਾਂ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ
- ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਹਸੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਾਕ ਐਨ ਏਸਕੇਪ ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ
- 'ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ...', ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
- ਐਸਬੀਐਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ