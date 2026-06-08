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ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

BIHAR EARTHQUAKE TREMORS
ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 8, 2026 at 8:02 AM IST

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ਪੂਰਨੀਆ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਸੀ ਸੀਮਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 11:06 ਵਜੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਧਰਤੀ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਿੱਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕੋਸੀ-ਸੀਮਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ:

ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 11:06 ਵਜੇ ਪੂਰਨੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੂਚਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ।

Bihar earthquake tremors
ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ETV BHARAT)

ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ, ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ:

ਐਂਡਰਾਇਡ ਭੂਚਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 5.3 ਮਾਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਪੁਨਾਖਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਅਤੇ ਪੂਰਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

Bihar earthquake tremors
ਭੂਚਾਲ ਤੀਬਰਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ (ETV BHARAT)

ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੂਚਾਲ:

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 6:35 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਪਟਨਾ, ਸੁਪੌਲ, ਅਰਰੀਆ, ਸ਼ਿਵਹਰ, ਸਿਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਭੂਚਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?:

ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਲਾਵੇ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੈਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਅਚਾਨਕ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

BIHAR EARTHQUAKE TREMORS
ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ETV BHARAT)

ਜੇਕਰ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੋ।

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਫਾਂ, ਪੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ।

ਮੁੱਖ ਪਾਵਰ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

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TAGGED:

EARTHQUAKE IN BIHAR
HOW TO SURVIVE AN EARTHQUAKE
ਬਿਹਾਰ ਭੂਚਾਲ
ਬਿਹਾਰ ਭਚਾਲ ਝਟਕੇ
BIHAR EARTHQUAKE TREMORS

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