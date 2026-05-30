ਸਾਂਸਦ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ: ਪੱਥਰ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੋਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ...

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਨਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੋਨਾਰਪੁਰ 'ਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ (PTI video screenshot)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 30, 2026 at 8:45 PM IST

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਨਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਪੱਥਰ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਚੋਰ" ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਫਟੀ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ।

ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਸੁੱਟੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਫਟੀ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ,'ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ 'ਡਬਲ ਇੰਜਣ' ਸਰਕਾਰ ਹੈ - ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ - ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ; ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ: ਸਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ - ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰਖਾਂਗੇ; ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਡੀਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਰਬਿੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਿੰਸਾ ਖਤਮ ਕਰੋ।"

