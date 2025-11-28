ETV Bharat / bharat

ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ,ਘਿਓ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹੋਏ ਫੇਲ੍ਹ

ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਘਿਓ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

PATANJALI FINED
ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (@yogrishiramdev)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 28, 2025 at 10:12 PM IST

ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 140,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਰਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਿਓ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

'ਘਿਓ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ'

ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ (ਰੁਦਰਪੁਰ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ (ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ) ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਿਓ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਸ ਘਿਓ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਿਓ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕਸਨੀ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ:

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਦਿਲੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਸਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪਤੰਜਲੀ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨਾ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

'ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ'

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਵੀ ਲਈ।'

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ :

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਲੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ/ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ (ਨਿਰਮਾਤਾ) 'ਤੇ ₹100,000, ਬ੍ਰਹਮਾ ਏਜੰਸੀ (ਵਿਤਰਕ) 'ਤੇ ₹25,000 ਅਤੇ ਕਰਨ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ (ਵਿਕਰੇਤਾ) 'ਤੇ ₹15,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

