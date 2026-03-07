ETV Bharat / bharat

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 281 ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ, 28 ਧੀਆਂ ਨੇ ਭਰੀ ਉਡਾਣ, ਗਯਾਜੀ OTA ਵਿਖੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾਜੀ ਓਟੀਏ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਲਈ, 28 ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ।

PASSING OUT PARADE
ਗਯਾ ਓਟੀਏ ਦੇ 281 ਕੈਡਿਟ ਬਣੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ETV Bharat)
Published : March 7, 2026 at 3:20 PM IST

ਗਯਾ (ਬਿਹਾਰ): ਬੋਧਗਯਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਹਾੜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਅਫਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ (OTA) ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 281 ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕੈਡੇਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਲਈ।

ਇੱਕ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਜਿਤ

ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕੈਡੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੁੱਲ 281 ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕੈਡੇਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਜ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ।"

"ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ।" - ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ, ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼

passing out prade in ota
ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ETV Bharat)

ਮਲਟੀ-ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਪਲੇਅ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਯਾ ਓਟੀਏ ਵਿਖੇ 28ਵੇਂ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਅਫਸਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਫੌਜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

passing out prade in ota
ਸਖ਼ਤ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ (ETV Bharat)

ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਮੌਜੂਦ

ਬਹੁ-ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ, ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਕਸ਼ਯਪ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਓਟੀਏ, ਅਤੇ ਗਯਾ ਓਟੀਏ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

passing out prade in ota
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਗਏ (ETV Bharat)

ਦਿਲਚਸਪ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਟ ਪੈੱਗਿੰਗ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕੁਇਟੇਸ਼ਨ ਸਿੰਫਨੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅਖਾੜਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ।

passing out prade in ota
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ETV Bharat)

ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ

ਫਿਰ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੁਸਤੀ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।

passing out prade in ota
ਦਿਲਚਸਪ ਘੋੜਸਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੌੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ (ETV Bharat)

ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ

ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਰਵ ਪਦਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

