ਮੁੰਬਈ-ਹਾਵੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹਾਵੜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 3:50 PM IST
ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹਾਵੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰੇਨ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਨੋਦ ਪਾਸਵਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਵੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹਾਵੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12859) ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਾਟਪਾਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
@AshwiniVaishnaw Train No. 12859, Gitanjali Express, is running 12 hours late. Passengers report one dead body onboard, illness, and no clear updates. Urgent medical aid and actions are needed. @RailMinIndia @RailwaySeva— swati joshi (@swatijo65747213) October 24, 2026
ਵਿਨੋਦ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਟੀਈ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਲਾਸ਼ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ, ਪਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਕਰਧਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਟਾਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਰਪੀਐਫ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਟਾਟਾਨਗਰ ਆਰਪੀਐਫ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਚੱਕਰਧਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਟਾਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਜੀਆਰਪੀ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਪਾਸਵਾਨ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਟਾਟਾਨਗਰ ਜੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।