'ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੋ...' ਫਲਾਇਟ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
Published : August 12, 2026 at 5:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਡਾਣ SG-105 ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਇਟ ਰਾਤ 9:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਬਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
#WATCH | On August 11, 2026, SpiceJet flight SG 105, scheduled to operate from Delhi to Pune, encountered a last-minute technical issue. An alternate aircraft was arranged, and the flight subsequently operated to Pune. https://t.co/Rwk3RuTPTS pic.twitter.com/nyH6UqMDu6— ANI (@ANI) August 12, 2026
ਦਿੱਲੀ-ਪੁਣੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਫੇਲ੍ਹ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 150 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇਹ ਫਲਾਇਟ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
#WATCH | Pune, Maharashtra: A passenger from SpiceJet flight SG 105 from Delhi to Pune on August 11, Leshpal, says, " ...our spicejet flight was scheduled for 9.55, but it was delayed. boarding began at 10.30, and we boarded the flight then. about half an hour passed; there was no… https://t.co/cUcGxvtjNC pic.twitter.com/0mcCOQ8HMv— ANI (@ANI) August 12, 2026
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਮ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਰਗੀ ਜਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਪੁਣੇ ਫਲਾਇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫਲਾਇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: