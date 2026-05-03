ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, 217 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤੇ ਸਾਹ

ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਉਡਾਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਚੱਲਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ,217 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤੇ ਸਾਹ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 3, 2026 at 3:11 PM IST

ਚੇਨਈ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸੀਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਏਅਰ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ, 217 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਟੈਕਸੀਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਨਵੇਅ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ'

ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ (30) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਡੁਕੋਟਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਵੇਅ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।

'ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ'

ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

'ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ'

ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ,'ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7:45 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਲੰਡਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9:00 ਵਜੇ ਲੰਡਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

