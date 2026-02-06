ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਲੈਣਗੇ ਕਲਾਸ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ?

"ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ" ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।

Pariksha Pe Charcha 2026
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ (ਪੀਪੀਸੀ 2026) ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਖਾਸ?

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਮੋਗਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 'ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ' ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

'ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ' ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ MyGov.in ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ' (PPC 2026) ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ! ਇਸ ਵਾਰ, ਦੇਵਮੋਗਰਾ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਰਾਏਪੁਰ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ 'ਤੇ #ExamWarriors ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 2026 (PPC 2026) ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ! ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲ "ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ 2026" ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 45 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ 2026" (ਪੀਪੀਸੀ 2026) ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 22.6 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 67.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।

