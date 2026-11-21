ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ 25 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ! ਜਾਣੋ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ।
Published : November 21, 2026 at 6:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਨਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ-ਈ.ਬੀ. ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ): 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ (ਮੈਟਰਨਟੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 130 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 20% ਮਰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਗਲੋਬਲ ਹਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਰੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਡੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
97 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ: ਡੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 97 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ), ਭਾਰਤ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 5,000 ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ: ਡੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 195 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਿਤਾਤਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 19.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾਤਾ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 130 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 18.6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 110 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 11 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 172.5 ਦਿਨ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਪਿਤਾਤਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 6.2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹੈ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 110 ਦਿਨ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 5.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 80.5 ਦਿਨ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 19.5 ਦਿਨ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 4.1 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 174 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 44 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 222 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 67 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 3.3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 83 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26.5 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 3.1 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 62.5 ਦਿਨ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਹੈ: ਇੱਕ DEAL ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 85 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 70 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ 97 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਤਾਤਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
23% ਮਰਦ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 23% ਮਰਦ (97 ਦੇਸ਼) ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6%, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ 10%, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ 13% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11% ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, 15% ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, 19% ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30% ਔਰਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
25% ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 8% ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 13% ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 15% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25% ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5% ਮਰਦ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ 7% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 10% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 20% ਮਰਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 34% ਅਮਰੀਕੀ ਮਰਦ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 30%, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ 29%, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 28%, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 26%, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 24%, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 23% ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ 17% ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 39% ਔਰਤਾਂ (ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ) ਆਪਣੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 34% ਔਰਤਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 33%, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 32%, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 28%, ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ 25% ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 25% ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 98.7% ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 98.7% ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ 12 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 80.1% ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ: ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ (PLFS) ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (FLFPR) 2017-18 ਵਿੱਚ 23.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
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