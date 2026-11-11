33 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰ ਪਾਇਲਟ, 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਬਚੀ ਜਾਨ ! ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
Published : November 11, 2026 at 12:06 PM IST
ਮੰਡੀ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਟੰਡੂ ਨੇੜੇ 33 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਨਐਚਏਆਈ, ਗਾਵਰ ਕੰਪਨੀ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ’ਚ ਫਸਿਆ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਂਡੂ ਨੇੜੇ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਅਚਾਨਕ 33 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ, ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ।
NHAI, SDRF, ਅਤੇ NDRF ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਚਾਰਜ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਐਨਐਚਏਆਈ, ਗਾਵਰ ਕੰਪਨੀ, ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (SDRF), ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (NDRF) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ’ਚ ਫਸੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਰੇਨ
ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਗਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਪੀਐਮ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਰੇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ।
ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ, ਐਨਐਚਏਆਈ, ਗਾਵਰ ਕੰਪਨੀ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ।
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