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ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਬਣਿਆ 'ਪੁਜਾਰੀ', ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਨ 'ਚ ਪਾਏ ਪੈਸੇ, 'ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ'

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

CHANDA CHORI SANSAD
ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਡਰਾਮਾ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 9:01 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ "ਚੋਰੀ" ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ "ਚੰਦਾ ਚੋਰ, ਗੱਦੀ ਛੋੜ," "ਜਵਾਬ ਤੁਮਕੋ ਦੇਨਾ ਹੋਗਾ ਅਤੇ "ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਆਓ ਸਦਨ!" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ, ਭਗਵਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ "ਪੁਜਾਰੀ" ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ।

ਇੱਕ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ "ਚੋਰੀ" ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਪੁਜਾਰੀ" ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ "ਭਗਤਾਂ" ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਕਿਰਨ ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸ.ਜੀ.ਆਈ.) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.), ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸ.ਪੀ.), ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏ.ਐਸ.ਪੀ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

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TAGGED:

PAPPU YADAVS PRIEST
ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਡਰਾਮਾ
ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਪੁਜਾਰੀ
CHANDA CHORI SANSAD

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