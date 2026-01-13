ਨਾ ਖੰਡ, ਨਾ ਗੁੜ, ਇੱਥੇ ਨੀਰਾ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ Special Tea, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਸੰਦ
ਚਾਹ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੋਧ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Published : January 13, 2026 at 10:33 PM IST
ਰਿਪੋਰਟ: ਸਰਤਾਜ ਅਹਿਮਦ
ਬਿਹਾਰ/ਗਯਾਜੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਚਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਬੋਧਗਯਾ ਆਏ ਰਿੰਜਿੰਗ ਸੁੰਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।"
"ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।" -ਰਿੰਜ਼ਿੰਗ ਸੁੰਡਮ, ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ
ਬੋਧਗਯਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸਟਾਲ
ਬੋਧਗਯਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਕਜ ਰਾਵਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਰਾਵਤ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਰਜਨੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨੀਰਾ ਜਾਂ ਨੀਰਾ ਗੁੜ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
"ਕਈ ਵਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਹਕ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।" -ਰਜਨੀਸ਼ ਪਟੇਲ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ
30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ
ਰਜਨੀਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਰਾ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਚੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੜ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 5,000 ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਪੰਕਜ ਰਾਵਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਰਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਹ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਰਾ, 100 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
"ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।" - ਪੰਕਜ ਰਾਵਤ, ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਚਾਹ
ਪੰਕਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਲੋਕ ਬੋਧਗਯਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਖਣਗੇ। ਰਜਨੀਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।
"ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ"
ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਸਰੋਜ ਮੋਗਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਧਗਯਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ।"
"ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾੜੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨੀਰਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।" -ਸਰੋਜ ਮੋਗਰ, ਨੇਪਾਲੀ ਸੈਲਾਨੀ
15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਬੋਧ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਨੀਰਾ ਅਤੇ ਨੀਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ, ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਰਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ?
ਪੰਕਜ ਰਾਵਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਲੀਟਰ ਨੀਰਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁੜ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵਾਂਗ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁੜ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਨੀਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੀਰਾ ਚਾਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਇਸ ਚਾਹ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
"ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਆਮ ਚਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" - ਪੰਕਜ ਰਾਵਤ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਨੀਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਟੈਪਰ ਜੈ ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਾਡੀ ਅਤੇ ਨੀਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਬਾਨੀ (ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ) ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਰਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੀਰਾ ਲਈ, ਲਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਰਿੱਜ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਲਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਪਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਬਾਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਸ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" -ਜੈ ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ, ਟੈਪਰ
ਨੀਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਾੜੀ
ਜੈ ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਸ ਜਿੰਨਾ ਖੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਨੀਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਰਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੀਰਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤਾੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਗਯਾਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਰਾ ਵਿੱਚ 25 ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਕਰੋਜ਼, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੀ-ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਟਾਮਿਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ2 ਅਤੇ ਬੀ3) ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
"ਨੀਰਾ ਵਿੱਚ 84.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ, 14.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, 0.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਅਤੇ 0.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ-ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨੀਰਾ 110 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।" - ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ
ਨੀਰਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਨੀਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼, ਗੈਸ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਜਲਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਰਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਨੀਰਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ 'ਤੇ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨੀਰਾ ਝੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਰਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਪਸ ਜਾਂ ਫੋੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਬੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾੜੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜੂਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
ਨੀਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਪਰਾਂ (ਰਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ, 274 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100,000 ਲੀਟਰ ਨੀਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਨੀਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਧ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 646 ਟੈਪਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਗਯਾਜੀ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਗਯਾਜੀ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ 600,000 ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 2,350 ਨੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.911 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀਮਤ ₹35 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, 1,115 ਲੋਕ ਨੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 274 ਟੈਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੀਰਾ ਉਤਪਾਦ
ਨੀਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੜ, ਖੰਡ, ਖੰਡ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇੜਾ, ਤਿਲਕੁਟ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਰਾ ਚਾਹ, ਬਿਸਕੁਟ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਸਿਰਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।