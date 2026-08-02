ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ 'ਚ 3 ਸਕੂਲ, 10 ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ 550 ਬੱਚੇ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਖੰਡਰ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : August 2, 2026 at 6:50 PM IST
ਪਾਣੀਪਤ/ਹਰਿਆਣਾ: 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰ ਹੋਏ 'ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ' ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਆਦਾ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਸਕੂਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 550 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 6 ਪਖਾਨੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 8 ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ "ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਸ਼ਿਖਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ?
ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ?
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