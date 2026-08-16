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ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਾਈ ਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

Success Story: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਭਯਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

multi crore business based on farming
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਾ (Etv bahar)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2026 at 11:29 AM IST

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ਪਾਣੀਪਤ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਬੀਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਐਮਬੀਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 100 ਏਕੜ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਖੀਰੇ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਗਲਾਨ, ਹਰਸ਼ ਦੁਰਈਜਾ, ਡਾ. ਸਚਿਨ ਗਰਗ, ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ, ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਐਮਬੀਏ, ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਗਲਾਨ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਏ ਹੈ, ਹਰਸ਼ ਦੁਰਈਜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਡਾ. ਸਚਿਨ ਗਰਗ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਐਮਬੀਏ, ਇੱਕ ਐਲਐਲਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਲਐਲਐਮ ਹੈ।

multi crore business based on farming
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। (Etv bharat)

ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਗਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੁਰਈਜਾ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਗਰਗ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨਾ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਮਬੀਏ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 30,000-35,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

The machine sows hundreds of thousands of seeds in a few hours.
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। (Etv bharat)

ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ 100 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੀਰੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਗਭਗ 100 ਏਕੜ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ₹12 ਕਰੋੜ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਗਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ₹12 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

A journey that began with just two acres
ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਏਕੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ (Etv bharat)

600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਿਖਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਤਲੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਲਗਭਗ 150 ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੋਲੀਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀ ਹੈ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ 150 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮਸ਼ੀਨ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਸਮੇਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।

The machine sows hundreds of thousands of seeds in a few hours.
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (Etv bharat)

ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਰਸਰੀ

ਸਮੂਹ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਸਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਗਲਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟਹਾਊਸ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਪੈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

business worth crores annually
600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (Etv bharat)

ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਗਲਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੀਰੇ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

farming
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ (Etv bharat)

ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Quit job in Panipat to take up farming
ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। (Etv bharat)

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ

ਡਾ. ਸਚਿਨ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਖੀਰੇ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ

ਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਲਈ, ਪੌਲੀਹਾਊਸ, ਨੈੱਟਹਾਊਸ, ਨਰਸਰੀਆਂ, ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Panipat farming
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Etv bahar)

600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਿਖਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਤਲੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਲਗਭਗ 150 ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੋਲੀਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀ ਹੈ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ 150 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮਸ਼ੀਨ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਸਮੇਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।

Friends together turned agriculture into a business
ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਧੰਦਾ (Etv bahar)

ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਰਸਰੀ

ਸਮੂਹ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਸਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਗਲਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟਹਾਊਸ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਪੈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

Four friends started a multi crore business
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ (Etv bahar)

ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਗਲਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੀਰੇ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ

ਡਾ. ਸਚਿਨ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਖੀਰੇ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ

ਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਲਈ, ਪੌਲੀਹਾਊਸ, ਨੈੱਟਹਾਊਸ, ਨਰਸਰੀਆਂ, ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

PANIPAT SUCCESS STORY
ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
PANIPAT FRIENDS MULTICRORE BUSINESS
ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ
PANIPAT FARMING

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