ETV Bharat / bharat

ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ Retirement, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਹਾਈਡ੍ਰਾ ਕਰੇਨ 'ਤੇ ਵਿਦਾਈ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਬੀਰ ਬਾਂਗੜ ਹਾਈਡ੍ਰਾ ਕਰੇਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਈ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।

PANIPAT UNIQUE RETIREMENT
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਇਗੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 5, 2026 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਾਣੀਪਤ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਪੜਾਸੀ ਰਹੇ 58 ਸਾਲਾ ਮਹਾਬੀਰ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਜੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹਾਈਡ੍ਰਾ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਹਾਈਡ੍ਰਾ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਇਗੀ (ETV Bharat)

ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰਾ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ

ਮਹਾਬੀਰ ਬਾਂਗੜ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਹਾਈਡਰਾ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਬੀਰ ਹਾਈਡਰਾ ਦੇ ਬੂਮ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਅਤੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

PANIPAT UNIQUE RETIREMENT
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰਾ ਕਰੇਨ 'ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ (Etv Bharat)

"ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ"

ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਦਾਈ ਬਾਰੇ ਮਹਾਬੀਰ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਦਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਹਾਈਡਰਾ ਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।" ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।"

"ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਬੀਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰਾ ਕਰੇਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਬੀਰ ਬਾਂਗੜ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

TAGGED:

PANIPAT HYDRA CRANE FAREWELL
PANIPAT MAHABIR BANGAR RETIREMENT
FOOD AND SUPPLY DEPARTMENT PANIPAT
UNIQUE RETIREMENT CELEBRATION
PANIPAT UNIQUE RETIREMENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.